Toată lumea știe că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar poate nu știați că nu absolut orice alimente sunt recomandate pentru a fi consumate pe stomacul gol.

Conform www.buzznoble.com, iată șapte alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața.

Roșiile și citricele

Cu toate că roșiile sunt bogate în vitamina C, ele nu sunt recomandate pentru a fi consumate pe stomacul gol. Acidul tanic, pe care îl conțin roșiile, crește aciditatea în stomac, ceea ce poate cauza probleme gastrice.

Așadar cei care au probleme de esofag sau suferă de ulcer ar trebui să evite să consume aceste alimente pe stomacul gol.

Băuturile carbogazoase

Băuturile carbogazoase consumate pe stomacul gol pot provoca balonare și pot crește aciditatea din stomac. Aceasta fiind una dintre cauzele care produce cancer esofagian, scrie aceeași sursă.

Produsele de patiserie-alimente interzise dimineața

Deși, produsele de patiserie sunt la îndemâna oricui, fiind alimente care pot fi consumate chiar dacă ești grăbit dimineața, ele nu sunt tocmai recomandate, deoarece conțin grăsimi nesănătoase și multă drojdie care poate fi un iritant pentru stomac.

Alimentele picante

Alimentele picante pe stomacul gol cresc șansele de iritație a stomacului, ceea ce poate duce la crampe, arsuri și indigestie. Astfel că, nu se recomandă consumul pe stomacul gol al usturoiului, ardeiului iute sau a ghimbirului.

Dulciurile sunt alimente interzise pe stomacul gol

Zahărul este foarte ușor de digerat, însă când zahărul ajunge în stomacul gol, corpul uman nu poate secreta suficientă insulină pentru a-și menține nivelul normal în sânge. Zahărul poate perturba echilibrul acid-alcalin, iar cei cu glicemia ridicată ar trebui să evite aceste alimente.

Iaurtul

Iaurtul conține mult acid lactic care are multe beneficii pentru sănătate, dar acidul lactic nu este recomandat pe stomacul gol, deoarece produce aciditate. De aceea, aceeași sursă scrie că iaurtul este recomandat să fie consumat la 1-2 ore după masă, consumat în combinație cu cerealele.

Perele

Conțin fibre brute, ceea ce înseamnă că pe stomacul gol, consumul lor poate dăuna mucoaselor stomacului și pot produce dureri de stomac.