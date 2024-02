Sub presiunea lui Donald Trump, care încă păstrează un control enorm asupra trupelor sale în Congres, majoritatea republicanilor au votat în cele din urmă împotrivă - chiar şi cei care l-au susţinut iniţial.



Senatul ar urma să-şi încerce din nou norocul cu un alt text al cărui rezultat este mai incert. Este vorba despre acelaşi proiect de lege ca şi primul, pur şi simplu fără reforma migratorie.



Statele Unite, principalul susţinător militar al Ucrainei, cu peste 110 miliarde deja deblocate de Congres, se luptă de luni de zile să trimită noi fonduri Kievului.



Statul major democrat, la conducere în Senat, explorează o serie de scenarii pentru a valida acest ajutor cu orice preţ.



Dar riscul rămâne de fiecare dată acelaşi: ca aceste iniţiative să se lovească de un zid de parlamentari trumpişti, majoritari în Camera Reprezentanţilor, şi care refuză să deblocheze cel mai mic cent în plus pentru Kiev, în ciuda cererilor repetate ale lui Joe Biden.



Or, pentru a fi promulgat, acest ajutor trebuie să fie adoptat de ambele camere ale Congresului american.



Şeful diplomaţiei ucrainene Dmitro Kuleba, care de luni de zile presează Statele Unite să trimită noi fonduri pentru a contracara Rusia, a regretat miercuri situaţia "confuză".



"Ieri seară, am primit de la Washington un raport final despre posibilele scenarii, iar unele dintre ele sunt demne de thrillere", a declarat Kuleba. "Totul este foarte confuz, depinde de mulţi factori şi poate merge la dreapta sau la stânga sau drept înainte", a adăugat el.



Eşecul adoptării de noi fonduri ar fi o mare dezamăgire pentru Ucraina, a cărei contraofensivă din vară a eşuat în mare măsură.



Ar fi, de asemenea, o înfrângere importantă pentru Joe Biden în faţa partenerilor săi europeni, care la 1 februarie au aprobat un pachet de ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Kiev.