Semnificația sfințirii locuințelor

Sfintirea caselor credinciosilor se face prin stropirea cu Aghiasma Mare in Ajunul Bobotezei si prin slujba sfestaniei ce se savarseste la mutarea in casa noua si care se repeta in fiecare an sau chiar mai des, atunci cand lucrarea raului se face simtita in vreun fel in casa. Apa sfintita de preot poarta in ea puterea curatitoare si sfintitoare a harului dumnezeiesc.

Cand face sfintirea apei, preotul se roaga ca: "apa aceasta sa se sfinteasca cu puterea, cu lucrarea si cu pogorarea Sfantului Duh", "pentru ca sa se pogoare peste ea lucrarea cea curatitoare a Treimii celei mai presus de fire", "pentru ca sa fie tamaduitoare sufletelor si trupurilor si izgonitoare a toata puterea cea potrivnica" si pentru ca "prin gustarea si stropirea cu apa sfintita sa ne trimita Dumnezeu binecuvantarea Sa, care spala intinaciunea patimilor".

Cunoastem din Sfanta Scriptura ca nu doar poporul a venit la raul Iordan sa se boteze, ci si Hristos. Insa Iisus a venit la Ioan si i-a cerut sa-L boteze, nu pentru ca avea nevoie de curatire de pacate, caci era Dumnezeu-Omul, ci pentru a sfinti creatia. De aici reiese ca Imparatia lui Dumnezeu vine catre noi, numai daca si noi ne indreptam spre ea.

Prezenta preotilor in casele credinciosilor de Boboteaza, ne descopera ca nu doar credinciosii vin spre Biserica, ci si Hristos prin cler vine catre ei. Mantuitorul nu sta inchis in biserica, ci este dus tainic in casele credinciosilor, spre a intari unirea cu ei. Sfintirea caselor cu Aghiasma Mare daruieste credinciosilor mai multa putere spre implinirea voii lui Dumnezeu. Astfel, fiecare familie devine o Biserica mai marturisitoare.

E gresit sa credem ca doar noi facem drumul catre Hristos. Asa cum marturisesc si cantarile bisericesti, nu soldatii romani au fost cei care I-au intins Mantuitorului mainile pe cruce, ci Hristos Insusi Isi deschide bratele intr-un semn de iubire dusa pana la moarte din dragoste fata de Tatal si fata de toti oamenii. Si in chipul acestei imbratisari cauta sa intre si in casele noastre, ca sa reverse peste noi iubirea dumnezeiasca.

Sfintirea caselor de Boboteaza nu este o plinatate in sine, in sensul ca din acest moment credinciosii nu mai trebuie sa mearga la biserica. Dimpotriva, prezenta tainica a lui Hristos in casele credinciosilor prin preot aprinde focul dragostei in inima crestinilor, astfel incat ei trebuie sa caute sa intretina acest foc printr-un mers cat mai des la slujbele din biserica.

sursa: crestinortodox.ro