Ficatul are un rol complex in corp si daca incepe sa nu mai functioneze normal, acest lucru nu va putea trece neobservat.

Semne ca ficatul tau e obosit

Ficatul, la fel ca si rinichii, are rolul de a filtra toxinele si substantele nocive si a le elimina din sange.

Este un organ care produce albumina, o proteina cu rol important pentru plasma sanguina. Aceasta functie a ficatului previne aparitia umflaturilor si a edemului, o acumulare de lichid in tesuturile corpului.

Cand ficatul acumuleaza prea multe toxine solubile in grasime, acesta incepe sa le depoziteze sub forma de celule de grasime.

De fapt, intr-o prima faza a procesului de eliminare a toxinelor, ficatul le transforma din toxine solubile in grasime in toxine solubile in apa, astfel incat sa poata fi inlaturate din corp prin bila.

Acest proces poate duce la aparitia senzatiei de oboseala, de slabiciune, greata, confuzie sau poate favoriza problemele digestive si luarea in greutate, scrie viataverdeviu.ro.

Alte simptome ale acumularii de toxine includ stari de anxietate, afectiuni ale pielii, alergii subite si balonari constante, precum si minte incetosata si dezechilibru hormonal.

Iata si alte semne carora e bine sa le acordam atentia cuvenita:

Oboseala cronica

Letargie

Dureri surde de cap

Dureri cronice la nivelul incheieturilor sau al muschilor

Transpiratie in exces

Digestie ingreunata a grasimilor, durere abdominala, constipatie, diaree

Depresie

Sensibilitati la substante chimice

Respiratie urat mirositoare cronica

Crestere inexplicabila in greutate