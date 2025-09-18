Prin prezentul proiect de act normativ, în vederea optimizării și reducerii cheltuielilor funcționării GNM, prin prisma integrării prevederilor Legii nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare se propune reorganizarea GNM prin desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului județean Tulcea cu preluarea personalului, a atribuțiilor și a activității de către structura nou înființată, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

"În scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării și sancționării încălcărilor prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislația specifică din domeniul mediului, acțiunile comisarilor și personalului Gărzii Naționale de Mediu în spații publice, precum și în spații private unde se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte și fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate și fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă", se arată în document.

Totodată, Guvernul va aproba, prin hotărâre, recunoașterea Fundației Roma Education Fund România ca fiind de utilitate publică.

Un alt proiect de hotărâre vizează numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Executivul va mai aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susținerea proiectului Autostrada A1 Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE - și a semnării acestuia, prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor.

Un alt memorandum are ca temă autorizarea continuării contractelor/deciziei de finanțare/contractelor de achiziție/procedurilor de achiziție care intră sub incidența prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Componentei 7 \" Transformare digitală/ Investiția 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală\".

Printr-un alt memorandum, Guvernul va aproba autorizarea continuării contractelor/ordinelor de finanțare/contractelor de achiziție/procedurilor de achiziție care intră sub incidența prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor din cadrul Componentei 8 - "Reforma fiscală și reforma pensiilor aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență"" și Componentei 6 - "Energie - Reforma 3 - Bugetarea verde".