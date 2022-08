CAT PLĂTESC ROMÂNII ENERGIA ÎN PREZENT



Consumatori casnici



0,68 lei per kilowatt - consum lunar până în 100 de kilowati (4 milioane de gospodării)



0,8 lei per kilowatt - consum lunar între 100 și 300 de kilowati (4 milioane de gospodării)



Consumatori non-casnici (IMM-uri, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, lăcașuri de cult, ONG-uri etc)



tarif unic de 1 leu per kilowatt



Marii consumatori:



scheme de ajutor de stat care asigură reducerea costurilor cu până la 20%



GAZE NATURALE



Consumatori casnici: 0,31 lei per kilowatt - consum anual de până la 1.200 metri cubi



Consumatorii non-casnici (IMM-uri, spitale, școli, grădinițe, primării etc) : 0,37 lei per kilowați