Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat luni, după Comitetul ministerial pentru sectorul energetic, convocat în contextul caniculei, că nu există un risc asupra echilibrului sistemului energetic naţional, sau riscul unor avarii generalizate, pe zone largi, ci doar anumite probleme strict locale. El a precizat că ministerul căută soluţii să crească producţia hidro, pe vârfurile de consum, mai ales seara. Faptul că suntem în această situaţie în care mai căutăm 50 de megawaţi aici, 20 de megawati dincolo, este consecinţa unor decenii în care statul nu a investit în sectorul energetic, a arătat Burduja.

”Am participat la şedinţa comandamentului de vară, tocmai pentru că avem de-a face cu o situaţie deosebită din punctul de vedere am condiţiilor meteorologice. Oameni cu experienţă foarte îndelungată în sectorul energetic au spus că este atipic, ca să fiu delicat, să ai zi după zi temperaturi de peste 40 de grade, şi pentru luna iulie, mai ales, această perioadă de caniculă prelungită este cu totul şi cu totul specială”, a spus ministrul Energiei, după şedinţă.

Sebastian Burduja a arătat că au discutat, în sistemul energetic naţional, pe două paliere, pe de o parte din perspectiva consumului şi a producţiei, să se asigure că fac to ce e posibil pentru a acoperi din producţia internă şi pe de altă parte, de a se asigura că reţelele de transport şi energie electrică sunt în bună stare de funcţionare, că tranformatoarele sunt întreţinute cu grijă şi echipele de intervenţie sunt în teren, pentru ca eventualele avarii punctuale, locale, să fie rezultate în cel mai scurt timp.

Ministrul a precizat că are toată încrederea în specialiştii de la Transelectrica şi Dispeceratul Energetic Naţional, în operatorii de distribuţie.

”Toţi m-au asigurat că nu există un risc asupra echilibrului sistemului energetic naţional, sau riscul unor avarii generalizate, pe zone largi. Pot apărea, din cauza temperaturilor ridicate, anumite probleme strict locale şi sunt convins că le putem rezolva rapid, spre deosebire de sezonul rece, când accesibilitatea către reţele este mult mai greoaie decât în aceste zile”, a completat ministrul.

Ministrul Energiei a mai anunţat că au reuşit, prin eforturile din ultimele zile, să crească producţia de energie cu aproximativ 400 de megawati.

”Căutăm în continuare soluţii să creştem, mai ales pe perioadele delicate, vârfurile de consum de seară, unde înregistrăm un deficit şi preţuri ca atare pe pieţe, să creştem producţia hidro. Deşi este un an secetos, avem un grad de umplere satisfăcător, peste 80% în lacurile de acumulare. Cam două treimi din producţia hidro este pe curs de apă şi debitele sunt reduse iar debitul Dunării este în scădere”, a mai afirmat Burduja.

Ministrul Energiei a precizat că se preconizează o lună august deosebit de călduroasă şi în general, istoric vorbind, şi luna septembrie este secetoasă.

”Ca urmare a acestor factori, trebuie să fim prudenţi în a folosi capacitatea din lacurile de acumulare, acum, în luna iulie, când mai avem două luni şi ceva de secetă în România şi trebuie să pregătim şi sezonul rece, unde trebuie să intrăm cu un procent de umplere satisfăcător”, a ţinut să arate Sebastian Burduja.

Ministrul a afirmat că cei de la Transelectrica au amânat anumite lucrări asupra reţelei, pentru a avea o disponibilitate maximă la noi în ţară.

Burduja a declarat că importante sunt şi interconexiunile cu ţările vecine.

”Dacă nu am fi avut aceste conexiuni, cu siguranţă, preţurile ar fi fost mult mai mari, deşi în spaţiul public s-a spus că importurile duc la creşterea preţurilor, este un neadevăr. Faptul că avem acces la energie de import a pus presiune în scădere pe preţuri, deci este un lucru bun”, a completat Burduja.

”Faptul că suntem în această situaţie în care mai căutăm 50 de megawaţi aici, 20 de megawati dincolo, este consecinţa unor decenii în care statul nu a investit în sectorul energetic. Au fost în 34 de ani, e foarte uşor să facem un calcul, cele două unităţi de la Cernavodă, pornite înainte de Revoluţie, avem ceva megawaţi în hidrocentrale, puţini, şi o investiţie privată la Brazi, mai semnificativă, plus ce s-a făcut pe regenerare”, a explicat Sebastian Burduja, arătând că ”statul şi-a înjumătăţit capacitatea de producţie”

”Când am venit la minister şi am spus că trebuie făcut proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti , nu puţini au fost cei care mi-au spus că nu se poate. Vedem astăzi ce important ar fi fost ascest proiect, am spus şi săptămâna trecută că trebuie declarat de importanţă strategică naţională să putem deroga de la orice prevederi, atât cât din se permite în constrângerile actuale, şi să putem avea această capacitate de echilibrare a sistemului”, a mai spus Burduja.