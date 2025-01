Vom plati cu cel putin 200, daca nu chiar 300 de lei mai mult, deoarece sunt asteptate scumpiri in urmatoarea perioada.

Specialistii spun ca cosul de cumparaturi o sa creasca si vedem deja efectele ordonantei de urgenta. In ceea ce priveste scumpirile alimentelor, primul anunt vine din partea producatorilor de lactate: pretul ar putea sa creasca cu 15%. Reporterii Realitatea Plus au filmat într-o piață din Capitală iar prețurile sunt surprinzătoare: un caș afumat costa 45 de lei kilogramul, pentru o Sana platim 10 lei, pentru un iaurt natural 10 lei.

Romanii spun ca acesti bani in plus ar fi o povara pentru ei, mai ales ca se anunta scumpiri la mai multe produse: carne, fructe si legume.

Profesorul de economie Cristian Păun, a comentat subiectul la Realitatea Plus: „Inflația este poate cel mai periculos fenomen pentru oamenii saraci, pentru ca ea se adauga la inflatia din anul anterior, si practic toate aceste cresteri de preturi pe care le vom vedea in perioada urmatoare sunt cresteri care, procentual, se adauga la inflatia din ultimii 3 ani. Si cum veniturile oamenilor mai putin protejati raman in urma, vedem ca sunt inghetate pensiile, cu siguranta efectul va fi foarte complicat pentru o buna parte a populatiei in perioada urmatoare.”

Avertisment de la profesorul ASE Cristian Păun: Faptul ca avem inflatie de vreo 2-3 ani constant este semnul unei crize