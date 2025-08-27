Prezentatorul Pro TV nu mai poartă verigheta de câteva luni și atunci când vorbește despre familie menționează doar cei doi copii pe care îi are împreună cu Olivia, recunoscând că îi vede destul de rar, scrie presa tabloidă.

O discretă schimbare în viața personală

Deși nu a fost confirmată oficial despărțirea, viața publică a lui Andi Moisescu a suferit modificări semnificative în ultimele luni. Olivia Steer a ieșit aproape complet din spațiul public, în timp ce Andi a evitat orice referire la relația de cuplu, păstrând complet discreția asupra situației lor personale.

Povestea care a durat două decenii

Totul a început în Ajunul Crăciunului din 2002, când cei doi s-au întâlnit pentru prima oară. Un an mai târziu și-au oficializat relația. Timp de 22 de ani au clădit împreună o familie, crescând doi băieți. Olivia a povestit într-un interviu trecut cum a decurs începutul poveștii lor: „Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare.”

Evitarea subiectului în public

La lansarea noii grile de toamnă a PRO TV, Andi Moisescu a fost foarte rezervat când a fost întrebat despre viața sa personală. Cu umor, a spus: „Hai să vedem asta (n.r. grila de toamnă a PRO TV) și îți spun după aia!”. Această replică a alimentat și mai mult speculațiile legate de divorț.

Drumuri separate și discreție totală

În ultimele luni, Olivia Steer s-a retras din viața publică, iar Andi Moisescu își continuă activitatea în televiziune. Potrivit unor surse apropiate, despărțirea a avut loc în liniște și fără a face valuri, iar ambii au ales să păstreze totul departe de ochii presei. Deocamdată nu există o confirmare oficială din partea celor doi.

Pandemia de Covid, testul care a pus la încercare cuplul

​În octombrie 202, Andi Moisescu a confirmat că a fost testat pozitiv cu COVID-19. Jurnalistul a primit vestea înainte startului celei de-a șasea zi de audiții pentru Românii au talent.

"La sfârșitul acestei săptămâni am fost testat pozitiv la Covid-19, așa că m-am izolat și voi lua toate măsurile necesare. În acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce mă face să sper că voi trece, cu bine, și peste această provocare!" a spus Andi Moisescu.

Ce posta Olivia Steer, soția lui Andi Moisescu, pe Facebook în data de 24 octombrie 2020: