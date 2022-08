La scurt timp după aceea, 10-15 persoane care se aflau acolo pentru a asista la conferință s-au repezit în ajutorul lui Rushdie și l-au imobilizat pe agresor.

Rushdie a rămas la pământ timp de aproximativ cinci minute înainte de a fi ajutat să se ridice și să iasă de pe scenă. Ulterior, novelistul a fost evacuat cu un elicopter.

Potrivit unui martor ocular, Salman Rushdie ar fi fost „înjunghiat în mod repetat”. Informația a fost confirmată și de poliția statului New York, acre a anunțat că scriitorul a fost înjunghiat în gât.

Într-un comunicat se precizează că acesta a fost transportat cu elicopterul la un spital local. De asemenea, poliția a confirmat că atacatorul a fost reținut.

„În 12 august 2022, în jurul orei 11.00, un bărbat suspect a urcat pe scenă și l-a atacat pe Rushdie și pe un intervievator. Rushdie a suferit o aparentă plagă înjunghiată la nivelul gâtului și a fost transportat cu elicopterul la un spital din zonă. Starea sa nu este cunoscută încă. Intervievatorul a suferit o rană minoră la cap”, potrivit comunicatului poliției.

Fostul câștigător al Booker Prize, în vârstă de 75 de ani, urma să vorbească la un eveniment al Chautauqua Institution.

Un tribunal islamic iranian a emis, în 1989, o sentinţă de condamnare la moarte împotriva scriitorul britanic de origine indiană, după publicarea romanului „The Satanic Verses” („Versetele satanice”).

Un an mai târziu, fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ruhollah Khomeini, a emis o fatwa, sau edict, prin care cerea moartea lui Rushdie. De asemenea, a fost oferită o recompensă de peste 3 milioane de dolari pentru oricine îl va ucide pe Rushdie, scrie Bloomberg.

Guvernul iranian s-a distanțat de mult timp de decretul lui Khomeini, dar sentimentul anti-Rushdie a persistat. În 2012, o fundație religioasă iraniană semioficială a crescut recompensa pentru Rushdie de la 2,8 milioane de dolari la 3,3 milioane de dolari, mai arată sursa citată.

