Liceul Mihai Eminescu din Constanța funcționează într-o clădire monument istoric. Costurile facturilor au fost uriașe iarna trecută, iar anul acesta, conducerea se așteaptă la cheltuieli si mai mari. Așa că s-a decis ca o centrală electrică solară să furnizeze 1oo% din nevoile de energie. Concret, 54 de panouri solare au fost montate pe acoperiș.

„Am aici o factura din februarie 2022 care are o valoare de 6.925 de lei. Acum am o factura din 17.10.2022 care are un sold de 5 lei. Acestea sunt bateriile care stocheaza curentul electric produs de panourile fotovoltaice”, a precizat Bianca Ibadul, directorul Colegiului Național Mihai Eminescu, Constanța.

În unele cazuri, panourile furnizează atât curentul electric, cât și apă caldă și căldură. Este cazul liceului din Năvodari, în care primăria din oraș a investit 10 milioane de lei, din bani europeni, pentru modernizarea energetică.

„Practic, au fost montate panouri fotovoltaice pe cele trei corpuri de clădire ale liceului și panouri solare pe sala de sport”, a afirmat Elena Aftene, purtătorul de cuvânt al Primăriei Năvodari.

„Panourile fotovoltaice de pe liceu ne-au ajutat să scădem factura cu aproximativ 40% la curentul electric, iar cele de la sala de sport ne ajuta pentru apa caldă pe care o furnizeaza copiilor”, a explicat Roxana Filip, directorul liceul Lazăr Edeleanu, Năvodari.

Comisia Europeană a anunțat că, în viitor, toate clădirile noi vor fi obligate să folosească energia solară. Modelul celor doua scoli este urmat și de alte licee din județul Constanța. Din păcate, insă, cele mai multe dintre instituțiile de învățământ din tara nu au aceste șanse de reabilitare.