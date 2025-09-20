Deputatul Andrei Baciu a depus în Parlament un proiect de lege care propune ca Adunarea generală a blocului să decidă liber cum se folosesc acești bani.

Până acum aceste sume putea fi folosite doar pentru reparații și, de multe ori, apăreau blocaje financiare, chiar dacă asociația avea bani în cont. Dacă această inițiativă se va aplica, proprietarii vor plăti mai puțin pentru cheltuielile comune, asociațiile nu vor mai sta cu bani blocați, iar comunitatea de la bloc va funcționa mai bine.

Ce avantaje pentru locatari au aduce proiectul de lege?

Inițiatorul a explicat, într-o postare pe Facebook și care sunt avantajele propunerii sale.

- Locatarii vor plăti mai puțin sau cel puțin vor fi mai puțin afectați de majorarea previzibilă a cheltuielilor comune.

- Asociațiile de locatari nu vor mai sta cu sume de bani blocate,