Uniunea Europeană a publicat noile directive privind armonizarea legislației rutiere, stabilind noi praguri de vârstă pentru obținerea permisului de conducere, de la mopede la camioane și autobuze. Statele membre, inclusiv România, au la dispoziție trei ani, până în noiembrie 2028, pentru a transpune aceste reguli în legislația națională.

Noile prevederi urmăresc să asigure reguli unitare pentru formarea șoferilor, oferind în același timp flexibilitate statelor membre pentru ajustări.

Care este vârsta minimă standard pentru permis

Directiva stabilește următoarele praguri de vârstă ca standard:

Categoria de Permis Vârsta Minimă Standard AM, A1 și B1 16 ani A2, B, BE, C1 și C1E 18 ani A (motociclete) 20 de ani (dacă se deține A2 de cel puțin 2 ani) sau 24 de ani C, CE, D1, D1E 21 de ani C, CE 18 ani (cu Certificat de Competență Profesională – CCP) D, DE 24 de ani sau 21 de ani (cu CCP)

Flexibilitate și vârsta de 14 ani

Noile reguli permit statelor membre să ajusteze vârstele minime, putând atât să le reducă, cât și să le majoreze, în anumite condiții.

Categoria AM (Mopede): Vârsta minimă poate fi redusă la 14 ani (sau crescută până la 18 ani). Aceasta le-ar permite tinerilor de 14 ani să conducă mopede și cvadricicluri ușoare, cu o viteză maximă de 45 km/h și masă proprie de până în 350 kg.

Categoria B1: Vârsta poate fi redusă la 15 ani.

Categoriile B și BE (Autoturisme): Vârsta poate fi redusă la 17 ani.

Categorii Profesionale (C, D): Vârsta pentru obținerea permiselor C și D poate fi redusă la 18 ani și, respectiv, 21 de ani, în condițiile deținerii unui Certificat de Competență Profesională (CCP) sau în cazul vehiculelor utilizate pentru misiuni de urgență (poliție, ambulanțe).

Aceste modificări vizează creșterea mobilității, în special în rândul tinerilor, asigurând totodată un cadru de reglementare uniform în întreaga Uniune.