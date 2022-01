Cele două cazuri au fost semnalate de ASUM - Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere din Braşov.



"Un angajat al Protecţiei Copilului Braşov (G.V), acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale, în mod repetat, cu o beneficiară a centrului din Hărman! Tânăra (I.R) suferă şi de afecţiuni psihiatrice! Angajatul a fost extras de la centrul din Hărman şi mutat la sediul central din Braşov. Din informaţiile pe care le avem, se pare că angajatul a recunoscut fapta comisă. Ce urmează? Rămâne de văzut! Bănuim că au fost sesizate instituţiile competente. Un alt caz şocant avem la Orfelinatul din Rupea! Aici, o tânără în vârstă de 13 ani este însărcinată în luna a treia!", a publicat ASUM pe pagina proprie de internet.



Ambele cazuri au fost semnalate de reprezentanţii DGASPC organelor judiciare, se menţionează în postarea ASUM.



"În ceea ce priveşte primul caz, DGASPC Braşov a sesizat Inspectoratul de Poliţie al judeţului Braşov şi, în paralel, a declanşat o cercetare administrativă, care se află în derulare. În legătură cu cel de-al doilea caz (minora de 13 ani ), DGASPC Braşov, în urma verificărilor efectuate de către echipa pluridisciplinară, a sesizat organele de poliţie de la domiciliul fetei", se precizează în postarea ASUM.



Reprezentanţii IPJ Braşov au precizat, miercuri, că în primul caz se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, iar în cel de-al doilea, privind săvârşirea unui act sexual cu un minor.



"Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor. De asemenea, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Rupea, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor, în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt", a informat IPJ Braşov.



Cele două cazuri care au legătură cu Protecţia Copilului Braşov nu sunt primele făcute publice de ASUM, care a publicat, pe pagina sa, numeroase materiale despre instituţia aflată în coordonarea Consiliului Judeţean Braşov şi conducerea acesteia.



În cursul anului trecut, alte două cazuri - cel al unui copil dintr-o casă de tip familial din Săcele, care ar fi fost ignorat o noapte întreagă de personal, deşi s-a lovit la mână şi altul, al băiatului de 12 ani, din Râşnov, luat de la străbunicul său imediat după înmormântarea străbunicii - au fost în atenţia opiniei publice după ce au fost semnalate de ASUM.