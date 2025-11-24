Se discută în aceste zile despre o posibilă tăiere a veniturilor cu 10 procente, deși ministrul Sănătății a spus că în sănătate nu se va întâmpla acest lucru. Ilie Bolojan spunea că fiecare instituție trebuie să vină cu reduceri și să decidă modul în care se va face acest lucru.

Reporter: Cum vedeți această situație și la ce ne așteptăm dacă se taie salariile, în condițiile în care deja sunt înghețate, deja puterea de cumpărare a scăzut și am văzut și acele sporuri care au fost diminuate, plafonate o parte dintre ele?

Gabriel Predica, vicepreședinte Federația „Solidaritatea Sanitară”: „Eu aș porni de la declarațiile prim-ministrului de vineri. În primul rând, trebuie să lămurim câteva lucruri: în sistemul sanitar public nu există absolut niciun spor acordat la nivel maxim. Sporurile pentru condiții de muncă și pentru asigurarea continuității – gărzile, turele – sunt plătite, o parte dintre ele, la nivelul lunii ianuarie 2018, o parte dintre ele la nivelul lunii martie 2018. Deci astăzi, în sistemul de sănătate, nu există niciun salariat care să câștige un spor la nivel maxim. Mai mult decât atât, acel cuantum al sporurilor din lunile respective din 2018 s-a perimat de-a lungul acestor 7 ani de zile prin ceea ce a însemnat inflația, adică peste 60%. Pur și simplu, astăzi câștigă mult mai puțin pe zona sporurilor salariații din sectorul public. În sistemul de sănătate nu vedem nicio formă prin care s-ar putea reduce pe zona salarială drepturi ale angajaților. Nu putem accepta așa ceva, pentru că, pur și simplu, adăugând la acest lucru inclusiv problema deficitului de personal, vom ajunge să adâncim și mai mult acest deficit, care la momentul actual se situează la peste 53.000 de salariați.

Reporter: Pe lângă acest lucru, există medici din spitalele mari din București care primesc pe o gardă 30 de lei.

Gabriel Predica: Pe ora de gardă sunt medici care primesc această sumă, tocmai din acest motiv: pentru că gărzile sunt încă înghețate tot la același nivel al anului 2018. Și în cazul asistentelor medicale și al infirmierelor discutăm de sporuri de tură și de zile nelucrătoare la același nivel.

Reporter: Ne așteptăm la proteste, la o posibilă grevă. Care sunt demersurile pe care le veți face în perioada următoare?

Gabriel Predica: Decizia cu privire la o posibilă grevă o vor lua organizațiile membre și inclusiv cei peste 25.000 de membri ai federației noastre.”