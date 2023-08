Profesorii și polițiștii au anunțat că nu și-au primit salariile înainte de minivacanța de 4 zile de Sfânta Maria.

Motivul este protestul angajaților din Finanțe, relatează Realitatea PLUS.

Deși a fost anunțată zi de salariu vineri, 11 august, pentru profesorii și ceilalți angajați din sistemul de Educație.

Astfel, salariile aferente lunii iulie ar fi trebuit să vină cu trei zile mai devreme, după ce data a fost modificată de un ordin publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului Finanțelor nr. 2.241 din 21 iulie 2023. Măsura a fost luată în contextul în care data de luni, 14 august, este zi liberă legală, punte cu marți, 15 august (Adormirea Maicii Domnului), fiind zi liberă legală.

Trezoreriile au fost blocate joi și vineri în timpul grevei spontane de vineri, iar plățile nu s-ar fi făcut la timp.

Aproximativ 20.000 de angajaţi ai Ministerului de Finanţe din toată ţara au participat la protest, nemulțumiți că ordonanțele austerității le-ar putea aduce tăieri de salarii sau chiar concedieri.

Angajaţii din direcţiile financiare din mai multe judeţe au protestat, vineri, faţă de prevederile ordonanţei de reducere a cheltuielilor pregătită de Guvern. Iar Serviciile de trezorerie din mai multe județe au fost închise, într-o zi în care trebuie să fie făcute mai multe plăți către bugetari.

Potrivit sindicaliştilor, vineri, au fost proteste la Ploieşti, Piatra-Neamţ, Satu Mare, Botoşani, Timişoara, Vrancea, Bacău, Craiova, Buzău, Iaşi, Constanţa, Galati, Teleorman, Botoşani.

Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a stat mai bine de trei ore față în față cu sindicaliștii din subordinea instituției pe care o conduce.

"Astăzi a fost o zi importantă pentru noi, pentru că am reuşit să trecem printr-un moment de provocare şi să găsim o cale către înţelegere şi armonie. În urma discuţiilor, sincere, pe care le-am avut, sper eu că am reuşit să transformăm tensiunea şi frustrarea într-o platformă pentru schimbare pozitivă. Ziua de astăzi ne-a arătat încă o dată cât rău pot face informaţiile neverificate răspândite în spaţiul public. Care de data aceasta au fost picătura care a umplut paharul pentru o parte dintre angajaţi.

Am ascultat cu atenţie îngrijorările legate de condiţiile de muncă, beneficii şi perspectivele de dezvoltare profesională. În acelaşi timp, am împărtăşit provocările financiare pe care le avem şi obiectivele noastre pe termen scurt", a precizat Boloş, într-un mesaj transmis joi seara.

După discuțiile cu angajații din Ministerul de Finanțe, în urma protestului de două zile, ministrul Marcel Boloș a anunțat că nu vor avea loc disponibilizări.

Ministrul Finanţelor a mers vineri la două trezorerii din Bucureşti.



"La prima oră am fost acolo, am reuşit să ajung azi la două trezorerii din Bucureşti. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reuşit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor şi să văd cum lucrează, să înţeleg provocările cu care se confruntă şi să împărtăşim câteva zâmbete pe parcurs. Două aspecte au fost de mare interes şi am vrut să fie clare: toţi îşi primesc salariile şi nu vor fi probleme cu plăţile; niciun angajat nu va fi în situaţia să dea examen pentru a-şi păstra postul. Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord şi pe care îl voi susţine în continuare este ca angajaţii cu venituri foarte mari să primească şi diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere. Ei, fiind inima financiară a ţării, ştiu mai bine decât orice altă instituţie cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli şi încadrarea în deficitul bugetar asumat", a scris Marcel Boloş pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, liderul Sed Lex Finanțe, Vasile Marica, a anunțat că ministerul se obligă să nu disponibilizeze personal la nivelul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate, iar până la data de 21 august să elaboreze proiectul de act normativ prin care se vor egaliza salariile la nivelul maxim în plată în cadrul sistemului fiscal, luând în calcul hotărârile judecătoreşti.