Scandal total în Coaliție. Bolojan insistă să scoată plafonarea prețurilor la alimente. PSD nu este de acord

Este scandal total în Coaliție deoarece premierul Ilie Bolojan insistă să scoată plafonarea prețurilor la alimente, în timp ce PSD și Kelemen Hunor îi atrag atenția premierului că renunțarea la plafonare sărăcește populația și mai mult.

Este scandal total în Coaliție deoarece premierul Ilie Bolojan insistă să scoată plafonarea prețurilor la alimente. PSD refuză această măsură despre care spune că e împotriva poporului. Și liderul UDMR Kelemen Hunor i-a atras atenția premierului și spune că această hotărâre ar sărăci și mai mult populația.

PENTRU CE ALIMENTE RISCĂM SĂ PLĂTIM MAI MULT

PREȚURILE ÎN IUNIE 2023 FAȚĂ DE IUNIE 2022 ( ÎNAINTE DE PLAFONARE )
pâine +15 %
lapte +15%
brânză + 27 %
făină + 9%
ouă + 29%
carne de pui +14%
cartofi +33 %
fructe + 20 %
zahăr +55 %

sursa: INS

PREȚURILE ÎN IUNIE 2024 FAȚĂ DE IUNIE 2023 ( DUPĂ PLAFONARE )
pâine -24 %
lapte - 4,6 %
brânză - 18, 9 %
făină - 36,8%
ouă - 5,1 %
carne de pui - 11,8 %
cartofi- 19,7 %
fructe - 16,9 %
zahăr- 26,6 %

Sursa: INS 