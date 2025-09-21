Este scandal total în Coaliție deoarece premierul Ilie Bolojan insistă să scoată plafonarea prețurilor la alimente. PSD refuză această măsură despre care spune că e împotriva poporului. Și liderul UDMR Kelemen Hunor i-a atras atenția premierului și spune că această hotărâre ar sărăci și mai mult populația.

PENTRU CE ALIMENTE RISCĂM SĂ PLĂTIM MAI MULT

PREȚURILE ÎN IUNIE 2023 FAȚĂ DE IUNIE 2022 ( ÎNAINTE DE PLAFONARE )

pâine +15 %

lapte +15%

brânză + 27 %

făină + 9%

ouă + 29%

carne de pui +14%

cartofi +33 %

fructe + 20 %

zahăr +55 %

sursa: INS

PREȚURILE ÎN IUNIE 2024 FAȚĂ DE IUNIE 2023 ( DUPĂ PLAFONARE )

pâine -24 %

lapte - 4,6 %

brânză - 18, 9 %

făină - 36,8%

ouă - 5,1 %

carne de pui - 11,8 %

cartofi- 19,7 %

fructe - 16,9 %

zahăr- 26,6 %

Sursa: INS