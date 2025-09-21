Este scandal total în Coaliție deoarece premierul Ilie Bolojan insistă să scoată plafonarea prețurilor la alimente. PSD refuză această măsură despre care spune că e împotriva poporului. Și liderul UDMR Kelemen Hunor i-a atras atenția premierului și spune că această hotărâre ar sărăci și mai mult populația.
PENTRU CE ALIMENTE RISCĂM SĂ PLĂTIM MAI MULT
PREȚURILE ÎN IUNIE 2023 FAȚĂ DE IUNIE 2022 ( ÎNAINTE DE PLAFONARE )
pâine +15 %
lapte +15%
brânză + 27 %
făină + 9%
ouă + 29%
carne de pui +14%
cartofi +33 %
fructe + 20 %
zahăr +55 %
sursa: INS
PREȚURILE ÎN IUNIE 2024 FAȚĂ DE IUNIE 2023 ( DUPĂ PLAFONARE )
pâine -24 %
lapte - 4,6 %
brânză - 18, 9 %
făină - 36,8%
ouă - 5,1 %
carne de pui - 11,8 %
cartofi- 19,7 %
fructe - 16,9 %
zahăr- 26,6 %
Sursa: INS