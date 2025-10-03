Conflictul a escaladat după ce mai mulți suporteri au încercat să intre la meci cu torțe și petarde. Pentru a îi potoli pe elvețieni, jandarmii români au dat cu gaze lacrimogene. Oaspeții nu i-au iertat nici pe jurnaliști. Elvețienii au început să dea cu picioarele în garduri și să îi înjure pe ziariști.

Fanii echipei elvețiene au sosit la stadion având asupra lor materiale pirotehnice, precum torțe și petarde, pe care au încercat să le introducă în tribune. Conform legislației, jandarmii le-au interzis accesul cu astfel de obiecte, moment în care tensiunile au început să crească. Măsura forțelor de ordine a fost întâmpinată cu ostilitate, iar atmosfera a devenit rapid explozivă.

În urma perchezițiilor efectuate de jandarmi, spiritele s-au încins și conflictul a degenerat într-o confruntare directă. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de suporteri, în timp ce aceștia au reacționat aruncând cu pietre.

Măsurile luate pentru a bloca incidentele au dus la perturbarea accesului în stadion. O bună parte dintre jandarmi a fost redirecționată spre zona prin care încercau să intre suporterii lui Young Boys, ceea ce a lăsat descoperite alte intrări. Drept urmare, accesul cu mașina în apropierea arenei a devenit dificil, inclusiv pentru cei care aveau dreptul să parcheze în spațiile special destinate. Situația a creat blocaje și întârzieri majore în jurul stadionului chiar înainte de startul meciului.