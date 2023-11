În imaginile postate de mămică, internauții pot vedea rechizite vechi, uscate, pe care puțini elevi s-ar încumeta să le folosească.

Fiind mană cerească pentru copiii din mediile defavorizate, rechizitele au împărțit internetul, așa cum era de așteptat, în două tabere: pe de o parte, unii o blamează pe mamă, spunând că elevii ar trebui să se bucure de sprijinul ministerului. Alții, în schimb, susțin că astfel de rechizite sunt o bătaie de joc, în condițiile în care familiile elevilor care au nevoie ca de aer de aceste resurse nu au posibilități materiale prea mari.



Ministerul Educației a anunțat că, în acest an, elevii care provin din familii cu venituri mici pot primi, la cerere, un ajutor sub formă de rechizite școlare, în valoare de maximum 75 de lei.

Ajutoarele sub formă de rechizite sunt acordate, conform OG 33/2001, copiilor înscriși în clasele cuprinse între clasa pregătitoare și clasa a VIII-a, care provin din familii al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1.500 lei (50% din salariul de bază minim brut pe țară, care este în acest an de 3.000 lei).

Astfel, un ordin al ministrului Educației din martie 2023 a stabilit că elevii vor primi rechizite începând cu anul școlar 2023-2024, în valoare de 65 lei pentru un elev din învățământul primar și de 75 lei pentru un elev din învățământul gimnazial.