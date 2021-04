O altă acuzatie îl vizează pe iubitul antrenoarei, care le-ar fi atins pe copile intr-un mod nepotrivit. Părinții gimnastei spun că au depus plângeri penale și la Poliție, și la Parchet. Potrivit unor surse, anchetatorii n-au găsit suficiente probe pentru a începe o investigație.

Deși secția de gimnastică ritmică aparține unui club de stat, deci finanțat din bani publici, antrenoarea solicita sume uriașe părinților și aplica pedepse crude fetițelor.

„A fost foarte deranjată antrenoarea de întrebarea pe care i-am pus-o, nu am înteles de ce s-a supărat atât de tare. Mi-a spus că nu-i plac asemenea întrebări, însă i-am spus ca este una normală și legitimă. După aceea, discuția a degenerat, ea devenind foarte nervoasă și-mi reproșa de ce am pus intrebarea pe grupul de whatsapp, pentru că puteam s-o pun în privat. Apoi mi-a zis că de mâine să nu mai vin cu Andra la antrenament, că n-o mai primește”, acuză Corina, mama gimnastei.

O altă afirmație gravă îl vizează pe iubitul antrenoarei, care participa la fiecare antrenament al fetițelor și le-ar fi „atins pe copile sub pretextul corectării pozițiilor de gimnastică”.

Mai mult, potrivit unor surse, părinții fetitei au sesizat conducerea clubului și au depus inclusiv un memoriu la Ministerul Tineretului și Sportului de la care, spun ei, nu au primit niciun răspuns de mai bine de două luni. Cei doi părinți susțin că ar fi depus plângeri și la Poliție și Parchet. Potrivit unor surse, la secția 2 din Capitală a ajuns o petiție, însă, după verificările preliminare, oamenii legii nu au găsit suficiente probe încât să deschidă un dosar penal.

„Creau ca și copilul meu să aibă dreptul să facă sport, așa cum toți avem dreptul al educație, avem dreptul la sport, informare, mai ales copiii care, în această perioadă, nu fac sport, cine vrea nu sunt lăsați, mai mult se face și o campanie împotriva lor. Am depus un memoriu la Steaua, în baza lui s-au făcut verificari, a venit un responsabil la antremanet, s-a făcut o ședință cu părinții, s-a decis un lucru, Adriana a fost dată afară”, spune părintele unui alt copil legitimat la club.

”Până nu se finalizează ancheta poliției, nu pot să mă pronunț. O știu pe Adriana Teocan, o cresc de la 7 ani, mai ales că celelalte 12 familii nu s-au plâns niciodată. Aici domnii s-au supărat că fata nu avea rezultate și o forțau pe doamna să o antreneze pe fetiță, crezând că are aptitudini de Nadia Comaneci”.

„Din cauza pregătirii dure am făcut vânătăi foarte mari, o colegă și-a rupt degetul. Și eu mi-am rupt degetul. Trebuia să sărim cu greutăți la picioare până când voia ea, dacă ne opream ne punea să facem toată seria de la început. Eu mi-am rupt degetul de la saci și sărituri. Dacă se sătura, ne scotea din sală și ne spunea să nu mai venim”, a declarat fetița.

O echipă Realitatea PLUS a încercat să contacteze clubul CSA Steaua însă, nu a primit niciun răspuns.