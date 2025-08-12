UPDATE - Anterior anunțului făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, privind presupusele fapte de natură penală în cazul problemelor semnalate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca, din Capitală, conducerea unității a venit cu explicaţii, pe pagina de Facebook a spitalului, despre „noile cazuri colonizate cu Candida Auris”, internate în secția AŢI.

Astfel, conducerea Spitalului Clinic Universitar Bucureşti (SCUB) precizează că cei patru pacienţi despre care au apărut informații în spaţiul public „nu sunt infectaţi, ci sunt doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară şi inghinală”.

„Fiecare din aceşti pacienţi are o patologie severă, ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având şi o imunitate scăzută. Rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar măsurile de izolare a acestor pacienţi au fost instituite conform procedurilor, fiind înştiinţată şi Direcţia de Sănătate Publica a Municipiului Bucureşti, cu rugămintea că, dacă se consideră oportune măsuri suplimentare, să ne fie comunicate pentru a le putea implementa. Rezultatele au fost pozitive pentru Candida Auris, concluziile prelimarii indicând prezenta stării de portaj sau colonizare. Similar oricărui alt microorganism, diferenţa dintre infecție şi colonizare este dată de prezenta, respectiv absenta manifestărilor clinice”, precizează conducerea SCUB.

Sursa citată menționează că, la nivel european, între 2013-2021, au fost raportate 1812 cazuri de infecţie cu Candida Auris, izolate cu precădere în secţiile de terapie intensivă, potrivit unui studiu publicat în Italia, în anul 2023.

Potrivit acestuia, în documentele oficiale din 2022, Direcția de Sănătate Publică ar fi preluat integral, prin „copy-paste”, informații din memoriul tehnic al spitalului, confirmând existența unui sistem de ventilație HVAC care, în realitate, nu există.

„Spațiile nu respectă normativul pentru un centru de arși. În memoriul tehnic scria clar că există sistem de ventilație, iar DSP a validat acest lucru în documente. Controlul a arătat însă contrariul”, a precizat Rogobete.

Cazul Laviniei Vlad și acuzațiile aparținătorilor

Situația vine pe fondul unui caz mediatizat în această vară, când Lavinia Vlad, arsă pe 70% din suprafața corpului în urma exploziei unei centrale de apartament, a fost internată 53 de zile la Floreasca. În această perioadă, femeia s-a infectat cu mai multe bacterii, fiind ulterior transferată la un spital din Belgia.

Sora pacientei, Alina Alexandru, a acuzat public lipsa măsurilor elementare de igienă: uși deschise la rezervele pacienților critici, personal care intra fără echipament de protecție, lipsa măștilor sanitare și absența sprijinului psihologic pentru bolnavi.

Amenzi și măsuri urgente

Ministerul Sănătății a aplicat amenzi de 30.000 de lei firmei de curățenie pentru nerespectarea procedurilor și încă 30.000 de lei spitalului pentru lipsa ventilației conforme. În plus, controlul a confirmat prezența ciupercii Candida auris în Centrul pentru Arși, ceea ce a determinat suspendarea internărilor, restricționarea accesului vizitatorilor, schimbarea filtrelor de apă și intensificarea măsurilor de dezinfecție.

Ministrul Rogobete a cerut demisia șefului Centrului de Arși, acuzându-l de „iresponsabilitate crasă și nepăsare”. În 4 august, acesta a fost demis, împreună cu conducerea laboratorului spitalului. Rogobete a anunțat și introducerea de indicatori de performanță pentru șefii de secție, nu doar pentru managerii de spital.

Antecedente și acuzații privind infecțiile nosocomiale

Potrivit Europa Liberă, Spitalul Floreasca s-a confruntat cu Candida auris încă din toamna anului trecut, cu șapte luni înainte de focarul actual. Un pacient de 72 de ani din Vrancea, internat la Chirurgie Cardiovasculară și confirmat cu această infecție, dar și cu bacteriile Acinetobacter baumannii și Klebsiella pneumoniae, a murit în decembrie 2024. Alte două paciente din aceeași secție au decedat în noiembrie.

Familiile acuză că bolnavii nu au fost izolați, tratamentele nu au fost administrate la timp, iar raportările oficiale privind infecțiile și cauzele reale ale deceselor ar fi fost incomplete sau inexacte. De asemenea, susțin că nu a fost realizată ancheta epidemiologică obligatorie.