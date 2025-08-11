Pacientul, Marin Vlase, în vârstă de 72 de ani, internat la secția de Chirurgie Cardiovasculară, fusese diagnosticat și cu alte infecții nosocomiale și a decedat în decembrie 2024. Familia sa a depus plângere, acuzând lipsa raportării oficiale a cazului și deficiențe în tratament.

Probleme la spitalul Floreasca din București

Vlase a ajuns la Floreasca pe 4 septembrie 2024, după o intervenție pe cord la un spital privat, unde i-au fost montate trei bypass-uri. În urma complicațiilor, a fost operat pe 17 septembrie pentru pericardită. Conform fiicei sale, infecția cu Klebsiella pneumoniae a fost confirmată încă din 23 septembrie, însă tratamentul antibiotic ar fi fost întârziat. În perioada internării, bărbatul a fost diagnosticat și cu Acinetobacter baumannii, Stafilococ auriu și, în ultimele zile de viață, cu Candida auris.

Rudele susțin că pacientul și alte două femei, aflate în aceeași secție, s-ar fi contaminat reciproc din cauza lipsei măsurilor de izolare. Toți trei au murit în decurs de trei săptămâni, în noiembrie și începutul lui decembrie 2024. Familia acuză că infecțiile nu au fost raportate corespunzător nici către structurile interne de control ale spitalului, nici către autoritățile sanitare – INSP, DSP sau ANMCS – și că nu a fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Fiica pacientului, avocat de profesie, a depus plângeri penale la Parchetul Sectorului 1 în numele tatălui său și al familiilor celorlalte două paciente decedate. Sesizările transmise în acest an către instituțiile de control au primit răspuns doar din partea INSP, care a precizat că nu a fost informată despre acest caz.

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, medicul Horațiu Moldovan, care a coordonat îngrijirea lui Vlase timp de două săptămâni, a declarat pentru Europa Liberă că pacientul a avut „o evoluție complicată” și a fost tratat „cu maxim profesionalism”, refuzând alte comentarii.

Spitalul Floreasca nu a răspuns solicitărilor de clarificare.