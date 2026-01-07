Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii pot solicita migranților să predea telefoanele, cartelele SIM și alte dispozitive electronice imediat ce ajung la centrul de la Manston, fără ca acest lucru să presupună arestarea lor. Agenții pot cere scoaterea hainei, jachetei sau mănușilor pentru verificări și pot controla dacă există obiecte ascunse în gură.

Argumentele autorităților

Instituțiile responsabile au transmis că scopul procedurii este unul strict operațional. În comunicările oficiale se precizează că ridicarea telefoanelor are ca obiectiv „a colecta informații pentru a-i identifica, urmări și aresta pe traficanți”. Măsura este prezentată ca parte a eforturilor de a limita activitatea rețelelor care organizează trecerile ilegale.

Reacții critice din partea organizațiilor pentru drepturile migranților

Asociațiile care oferă sprijin persoanelor aflate în migrație au reacționat imediat, considerând procedura disproporționată și riscantă pentru protecția datelor personale. ONG-ul Refugee Action a transmis public mesajul: „Această nouă lege este antirefugiați. Este un nou atac asupra drepturilor omului”.

Contextul traversărilor prin Canalul Mânecii

Anul trecut, 41.472 de persoane au trecut din Franța în Regatul Unit în ambarcațiuni mici, al doilea cel mai ridicat număr înregistrat până acum. Volumul acestor treceri a generat o presiune suplimentară asupra autorităților, în condițiile în care fenomenul rămâne dificil de gestionat.

Practici similare în alte state europene

Confiscarea sau verificarea dispozitivelor electronice ale migranților nu este o procedură exclusiv britanică. Italia, Belgia și Germania permit, în anumite situații, consultarea conținutului telefoanelor în cadrul investigațiilor legate de imigrația ilegală.

O măsură care reaprinde o dezbatere veche

În 2022, instanțele britanice au decis că ridicarea telefoanelor migranților nu era legală la acel moment, deoarece practica nu fusese aprobată prin legislație. Introducerea noilor prevederi a readus în atenție această dispută, generând reacții din partea organizațiilor civice și a unor reprezentanți ai opoziției.

Sancțiuni suplimentare pentru rețelele de trafic

Noile reglementări includ și pedepse mai severe pentru persoanele implicate în transportul sau depozitarea materialelor folosite la trecerile ilegale, cum ar fi motoarele de bărci. Pentru astfel de activități, legea prevede pedepse care pot ajunge până la 14 ani de închisoare.

