La Brașov, un protest studențesc organizat pentru a atrage atenția asupra condițiilor precare din cămine s-a transformat într-un spectacol al tensiunilor și huiduielilor. Ținta furiei studenților a fost rectorul Universității Transilvania, care a încercat să discute cu tinerii, dar intervenția sa a aprins și mai tare spiritele.

Rectorul, întâmpinat cu huiduieli și acuzații

Zeci de studenți s-au adunat în fața căminelor studențești, nemulțumiți de mizeria și infestările cu gândaci. Aceștia au acuzat conducerea universității că nu face nimic pentru a le asigura condiții decente. În mijlocul protestului a apărut rectorul Universității Transilvania, care a încercat să tempereze situația discutând direct cu tinerii.

Numai că, în locul unui dialog calm, discuția a degenerat rapid. În încercarea de a-și apăra instituția, rectorul a rostit o frază care a inflamat definitiv spiritele: „Am și eu o întrebare: câte camere sunt cu gândaci din cele 3000 și ceva de locuri de cazare? Și dacă sunt cu gândaci, am o întrebare: rectorul a adus gândacii acolo sau cine a stat acolo?”.

„Nu vă e rușine?” – reacția furioasă a studenților

Acuzația că studenții ar fi adus gândacii de acasă a fost picătura care a umplut paharul. Mulțimea a izbucnit într-un cor de huiduieli și reproșuri: „Nu vă e rușine? Cum să ne spuneți așa ceva?”, „Vin de acasă cu gândacii studenții? Nu vă e rușine, nu vă e rușine?”.

