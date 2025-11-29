Bonusurile sunt consistente pentru fiecare adult și copil, însă regulile sunt stricte. Cei interesați trebuie să aibă sub 45 de ani, să locuiască cel puțin 10 ani în sat și să cumpere sau să ridice o casă de peste 200.000 de franci elvețieni.

Sunt necesare și documente impecabile: pașaport valabil, dovada veniturilor, asigurare medicală și un contract de locuință.

Albinen promite liniște, aer curat și un peisaj spectaculos în Alpi, dar și angajamentul clar că noii locuitori rămân pe termen lung.

Tot mai multe sate europene oferă astfel de stimulente pentru a combate depopularea.