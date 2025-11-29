Satul elvețian care plătește oamenii să se mute acolo. Cei care vor o viață nouă în Alpi primesc 73.000 de euro

Un sat izolat din Elveția a ajuns în atenția lumii după ce a anunțat o ofertă aproape incredibilă: peste 70.000 de euro pentru cei care acceptă să se mute acolo. Albinen, un loc cu doar 250 de oameni, încearcă să își salveze comunitatea și își deschide porțile pentru tinerii și familiile dispuse să înceapă o viață nouă la peste 1.300 de metri altitudine. 

Bonusurile sunt consistente pentru fiecare adult și copil, însă regulile sunt stricte. Cei interesați trebuie să aibă sub 45 de ani, să locuiască cel puțin 10 ani în sat și să cumpere sau să ridice o casă de peste 200.000 de franci elvețieni. 

Sunt necesare și documente impecabile: pașaport valabil, dovada veniturilor, asigurare medicală și un contract de locuință. 
Albinen promite liniște, aer curat și un peisaj spectaculos în Alpi, dar și angajamentul clar că noii locuitori rămân pe termen lung. 

Tot mai multe sate europene oferă astfel de stimulente pentru a combate depopularea. 