Poliţia Metropolitană din Londra a răspuns la rapoartele legate de focurile de armă din sud-estul Londrei la ora 3 dimineaţa, ora locală, duminică dimineaţă, se arată într-un comunicat, citat de Mediafax.

Partidul a declarat că atacul s-a produs "în urma numeroaselor ameninţări cu moartea ca urmare a activismului ei".

Autorităţile au spus că paramedicii au transportat o femeie de 27 de ani, rănită prin împuşcare, la un spital din sudul Londrei şi că incidentul pare să se fi întâmplat la o petrecere din Southwark.

#BLM activist Sasha Johnson in critical condition after gunshot to the head. Sasha’s affiliated group, Taking the Initiative party (TTIP), said the shooting in Peckham, South East London, followed “numerous death threats” https://t.co/6yvUg2lWnK