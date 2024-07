Adormirea Sfintei Ana este praznuita in fiecare an pe 25 iulie. Sfanta Ana era din semintia lui Levi si a fost fiica Mariei si a preotului Natan din neamul lui Aaron. Acestia au trait in timpul reginei Cleopatra a Egiptului (69-30 i.Hr.). Preotul Natan a avut trei fiice: Maria, casatorita in Betleem, a nascut pe Salomi; Sovi, casatorita tot in Betleem, a nascut pe Elisabeta, soția preotului Zaharia si mama Sfantului Ioan Botezatorul; Ana, casatorita in Galileea cu Ioachim si a nascut pe Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu. Deci Salomi, Elisabeta si Sfanta Fecioara Maria au fost verisoare primare.

Sfanta Ana a fost bunica dupa trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Mentionam ca la varsta de trei ani, Preasfanta Fecioara Maria a fost dusa la templul din Ierusalim. Dupa moartea lui Ioachim, Sfanta Ana s-a dus la Ierusalim langa Sfanta Fecioara Maria. Ea si-a petrecut restul zilelor in rugaciune, post si fapte bune.

Tropar la Adormirea Sfintei Ana



Pe Ceea ce a nascut Viata, in pantece o ai purtat, pe Curata Maica lui, Dumnezeu, de Dumnezeu Ganditoare, Sfanta Ana. Pentru aceasta, acum la primirea cereasca, unde este locasul celor ce se veselesc intru slava, bucurandu-te acum te-ai mutat; cere pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dragoste, iertare de greseli, pururea fericita.



Sfanta Ana, mama Maicii Domnului, este socotita ocrotitoarea copiilor si a maternitații, caci ea a zamislit la batranete, dupa multe rugaciuni, lacrimi si post.

