Una din epistolele sale trimisa crestinilor din inchisoare, a fost predata imparatului Maximian. Imparatul citind epistola, a poruncit ca Antim sa fie prins. Sunt trimisi douazeci de soldati in cautarea si prinderea sa. Antim, vazator cu duhul, le-a iesit in intampinare soldatilor, i-a dus la casa sa, le-a slujit la masa ca unor oaspeti si numai dupa aceea le-a marturisit ca el este cel cautat.

Soldatii, uimiti de bunatatea lui Antim, i-au poruncit acestuia sa se ascunda, spunand ca-i vor marturisi imparatului ca nu l-au gasit. Antim le-a spus ca nu se fereste sa primesca moartea pentru Hristos si ca nu i se cade cestinului sa minta.

In drum spre imparat, toti soldatii au crezut in Hristos si au primit sa fie botezati. Ajuns in fata imparatului, Sfantul Antim a fost supus la multe torturi, iar in urma acestora i s-a taiat capul.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Cuviosi Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara;

- Sfintei Febe, diaconita din Chenhrea;

- Sfantului Cuvios Teoctist;

- Sfantului Zinon; a Sfintei Vasilisa;

- Sfantului Aristion, episcopul Alexandriei;

- Sfantului Hariton;

- Sfantului Mucenic Arhontiul;

- Sfantului Mucenic Polidor.



Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Vavila.