Sfantul Mucenic Mamant s-a nascut in Paflagonia (Asia Mica), din parinti crestini. Theodot si Rufina, parintii acestuia, pentru ca nu au lepadat credinta in Hristos, au fost intemnitati. Astfel, Sfantul Mamant s-a nascut in inchisoare. Tatal sau moare inainte ca acesta sa se nasca, iar mama sa a trecut la cele vesnice dupa ce l-a nascut.

Un inger i se descopera unei femei crestine, Amina, si ii porunceste sa mearga la temnita si sa-l ia pe Mamant.



Mamant nu a grait pana la varsta de cinci ani, iar cand a implinit aceasta varsta, primul cuvant pe care l-a rostit a fost "Mama”. Amina, vazand ca deseori copilul isi striga mama, i-a pus numele Mamant.

In vremea domniei lui Aurelian a fost o cruda prigoana impotriva crestinilor. Nu au fost iertati nici copiii. Astfel, Mamant la varsta de cincisprezece ani ajunge inaintea imparatului si i se cere sa renunte la credinta in Hristos. Mamant refuza si este supus la multe chinuri: biciuire, ardere cu faclii, ca in cele din urma sa fie aruncat in mare. Un inger al Domnului l-a scos din mare si l-a dus pe un munte de langa Cezareea. Aici fiarele salbatice s-au imblanzit datorita rugaciunilor acestuia.

Descoperit de persecutori, este adus din nou la judecata si ucis.

Troparul Sfantului Mucenic Mamant

Glasul 4

Mucenicul Tau, Doamne, Mamant, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta, pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lui, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor si Dreptilor Eleazar si Fineas, preoti ai Vechiului Legamant;

- Sfintilor 3.628 de Mucenici din Nicomidia;

- Sfantului Ierarh Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului (582-595);

- Sfantului Diomid;

- Sfintilor Mucenici Aitala si Amun.



Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei.

Sursa: CrestinOrtodox.ro