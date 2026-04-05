În mesajul său, Nicușor Dan a evidențiat că Învierea Domnului reconfirmă „încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii și a luminii asupra întunericului”.

El a subliniat că sărbătoarea Paștelui ne reconectează la valori profunde precum compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea, esențiale pentru construirea unei societăți libere și pașnice.

Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Nicuşor Dan a amintit că Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și simbolizează iertarea, echilibrul, sacrificiul și devotamentul pentru ceilalți.

„La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Florii!”, a încheiat Nicuşor Dan.