„O doula pentru moarte este o prezență calmă și plină de compasiune, care sprijină atât persoana aflată pe moarte, cât și pe cei dragi ei, în ultimele momente ale vieții”, explică Kristen Patterson.

Moartea, un proces natural care poate fi mai puțin dureros decât se crede

Specialiștii spun că sfârșitul vieții nu este neapărat dureros, mai ales datorită îngrijirii paliative moderne, care controlează eficient simptomele. Pentru unii pacienți, finalul poate aduce chiar o stare de liniște sau eliberare după suferință îndelungată. De asemenea, este important ca oamenii să își rezolve din timp relațiile și emoțiile, deoarece acceptarea propriei vieți poate contribui la un sfârșit mai liniștit.

În ultimele zile sau ore, pot apărea episoade de luciditate temporară, dar și percepții precum vederea unor persoane dragi decedate. Aceste experiențe sunt interpretate diferit, în funcție de convingerile fiecăruia. Totodată, corpul își încetinește treptat funcțiile, iar auzul este considerat ultimul simț care dispare.

Acceptarea morții reduce teama și aduce liniște

Specialiștii subliniază că deschiderea față de discuțiile despre moarte poate reduce anxietatea și poate ajuta oamenii să înțeleagă mai bine acest proces inevitabil.

„Cu cât ne permitem mai mult să vorbim despre moarte, atât din punct de vedere logistic, cât și emoțional, cu atât devine mai puțin înfricoșătoare”.