Ministrul Muncii, derapaj în legătură cu pensiile românilor. Florin Manole spune că veniturile pensionarilor sunt mici deoarece în anii 90 salariile din România erau la un nivel foarte scăzut, iar acest lucru se reflectă acum. Ministrul a dat-o ca exemplu pe mama sa, despre care spune că are o pensie de 2.000 de lei.