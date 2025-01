La începutul unui nou an, mulți dintre noi ne setăm obiective pentru a atrage succesul, prosperitatea și echilibrul în viața noastră. Una dintre cele mai frumoase și simbolice tradiții pentru a aduce energie pozitivă în noul an este plantarea unui copac. Acesta nu doar că înfrumusețează mediul înconjurător, dar are și o semnificație profundă în tradițiile spirituale, fiind considerat un simbol al renașterii și al dezvoltării.