La Serbările Naționale de la Țebea s-au aflat mai mulți politicieni, printre care președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, cel al Familiei.

Si in acest an, sute de membri AUR au fost prezenți la evenimentul de comemorare a 151 de ani de la moartea lui Avram Iancu.





Acolo s-a aflat inclusiv președintele partidului, George Simion.

Sute de membri sau simpatizanți ai AUR au venit la eveniment cu autocarele. Oamenii au mărșăluit pe străzi, iar coloana a fost împânzită de jandarmi și polițiști.

Și liderul AUR George Simion a transmis un mesaj din mijlocul participanților, care s-au prezentat la eveniment mai ceva ca la protest.

„Suntem bucurosi ca suntem la Țebea, am fost in pandemie, in 2021, in 2022. Este 2023. Anul viitor va fi anul Avram Iancu, un an important, trebuie sa punem pumnul in fata furtunii, altfel pierim. Multumesc colegilor mei foarte multi care au venit aici”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Pe rețelele sociale unii s-au plâns că nu sunt lăsați să intre în biserică.

Autoritățile locale au anunțat că mii de persoane se află la Serbările Naționale de la Țebea. Evenimentele sunt dedicate memoriei eroului naţional Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 151 de ani.