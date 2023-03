Despre dansul scrie Cuviosul Iosif, scriitorul de cantari, in a opta pesna a canonului, ca pentru cinstirea icoanei Mantuitorului a rabdat prigoniri de la muncitori si il numeste mucenic. Pentru ca a vietuit, precum se povesteste intr-o cuvantare, pe vremea imparatiei lui Leon Armeanul (813-820), care a calcat sfintele icoane.

Altora li se pare, cu adevarat, ca a trait pe vremea imparatiei lui Leon Isaurul (717-741) si a lui Copronim, fiul lui (741-775), care cu multi ani mai inainte de Leon Armeanul a fost, si ca a patimit pentru sfintele icoane in acea vreme cand voievodul lui Copronim, la Hanodracon, a navalit fara veste cu oaste asupra manastirii ce se numea Pelichit, in sfanta si marea joi a mantuitoarelor Patimi, cand se savarsea dumnezeiasca Liturghie. Si, intrand in biserica si in Altar cu indrazneala, a poruncit sa taca cantarea si a rasturnat la pamant Sfintele si datatoarele de viata Taine ale lui Hristos.

Dupa aceea, prinzind pe cei mai alesi monahi, patruzeci si doi la numar, i-a ferecat cu legaturi de fier, iar celorlalti, cu batai cumplite chinuindu-i, le-a rupt trupurile; pe altii, barbile si fetele lor cu smoala ungandu-le, i-a aprins si altora nasurile le-a taiat. Dupa aceea a aprins manastirea si biserica, iar pe cei ferecati, patruzeci si doi de parinti, i-a surghiunit in tara de la marginea Efesului si acolo, intr-o baie veche incuindu-i, i-a chinuit cu sila de moarte.

Troparul Sfantului Ilarion cel Nou

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Ilarion, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Stefan Marturisitorul, facatorul de minuni;

- Sfantului Irodion, unul dintre cei saptezeci de ucenici ai Domnului.

Maine, facem pomenirea Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor.

Sursa text&foto: CrestinOrtodox.ro