Numele de Teoforul a fost talcuit in doua chipuri: primul - cel care a fost purtat de Dumnezeu sau cel care poarta pe Dumnezeu. Potrivit acestei interpretari, Igantie a fost copilul pe care Hristos l-a dat ca pilda de smerenie Apostolilor: "Si chemand la Sine un prunc, l-a pus in mijlocul lor si a zis: Adevarat zic voua: De nu va veti intoarce si nu veti fi precum pruncii, nu veti intra in Imparatia cerurilor. Deci, cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare in Imparatia cerurilor". (Matei 18, 2-4)

Iar cel de-al doilea mod de interpretare isi are radacina in Traditia care ni-l prezinta pe Igantie ca avandadu-L in inima pe Hristos. Acest fapt a fost descoperit in momentul in care a fost sfasiat de lei. Animalele nu i-au mancat inima, iar in interiorul inimii acestui martir se puteau vedea literele care formau cuvantul Teoforul, adica de Dumnezeu purtatorul.

Sfantul Ignatie i-a cunoscut pe Apostoli si a fost hirotonit Episcop al Antiohiei de Sfantul Apostol Petru. Origen afirma ca Sfantul Igantie a fost al doilea Episcop al Antiohiei, in vreme ce Eusebiu il prezinta ca al treilea.

A luptat impotriva celor care sustineau ca Hristos a avut un trup aparent: "Fiti, prin urmare, surzi cand vi se vorbeste de altceva decat de Iisus Hristos, Cel din semintia lui David, Fiu al Mariei, Cel Care cu adevarat S-a nascut, a mancat si a baut, Care cu adevarat a fost prigonit in timpul lui Pilat din Pont, Care cu adevarat a fost rastignit si a murit in vazul celor ceresti, al celor pamantesti si al celor de dedesubt, Care cu adevarat a inviat din morti" (Catre Tralieni, IX, 1).

Sfantul Ignatie a predicat neincetat unirea in jurul episcopului, inconjurat de prezbiteri: "Aveti grija sa nu luati parte decat la o singura Euharistie; caci nu exista decat un singur trup, Domnul nostru Iisus Hristos, si un singur potir spre unirea cu sangele Sau; un singur jertfelnic, dupa cum un singur episcop cu preotii si diaconii, impreuna cu mine slujitori". Particele din moastele sale se afla in Catedrala episcopala din Galati, la Schitul Darvari din Capitala si la Manastirea Tismana.

Corpusul scrierilor Sfantului Ignatie Teoforul a fost format doar din sapte epistole adresate Sfantului Policarp al Smirnei, romanilor, magnezienilor, tralienilor, efesenilor, filadelfienilor si smirnenilor.

Tot astazi, serbam Inaintepraznuirea nasterii Domnului si face pomenirea:

- Sfantului Ioan din Kronstadt;

- Cuviosului Filogonie, patriarhul Antiohiei;

- Sfintilor Mucenici Evghenie si Macarie:

- Sfantului Mucenic Ioan din insula Tasos.

Maine, 21 decembrie, facem pomenirea Sfintei Mucenite Iuliana.

Sursa: CrestinOrtodox.ro