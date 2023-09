Atat de mult s-a umplut de harul Duhului Sfant, incat, a stralucit cu o lumina care nu putea fi ascunsa. Era asemeni versetului “Nu poate o cetate aflata pe varf de munte sa se ascunda” (Matei V, 14). Datorita vietuirii sale a fost ales episcopul Gortinei. Propovaduieste Evanghelia la Roma si in Tebaida Egiptului. Sfantul Eumenie a fost tatal sarmanilor, bogatia nevoiasilor, mangaierea intristatilor, vindecatorul bolnavilor si facator de minuni - in Tebaida, la o vreme de mare seceta a adus ploaie prin rugaciune; a imblanzit un sarpe veninos, a scos afara demoni, a vindecat multime de bolnavi.



A trecut la cele vesnice in Tebaida. Moastele sale au ajuns in Grecia, la Raxos, locul sau de nastere.



Tot astazi, facem pomenirea:



- Sfintelor Mucenite Sofia si Irina;

- Sfintei Mucenite Ariadna din Frigia;

- Sfantului Mucenic Castor din Alexandria.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

Sursa: CrestinOrtodox.ro