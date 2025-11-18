Cine a fost Sfântul Platon?

Sfantul Mucenic Platon s-a nascut in partile Galatiei, din cetatea Anghira. Pentru ca se arata marturisitor al invataturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferinte fizice din porunca guvernatorului Agripin: i s-au pus pe piept bucati de fier incins, trupul sau a fost aruncat in foc, smoala, untdelemn incins, etc.

Dupa multe patimiri, guvernatorul il sfatuieste pe Platon "ca e timpul sa se abata de la moarte spre viata”, adica sa se inchine idolilor si sa scape de moartea venita prin chinuri. La auzul acestor cuvinte, Platon a raspuns: "Bine ma inveti Agripine ca sa ma abat de la moarte spre viata, caci fug de moartea cea vesnica si caut viata cea fara de moarte... Nici focul, nici ranile, nici mania fiarelor, nici taierea madularelor nu ma vor desparti pe mine de Dumnezeul cel viu; pentru ca nu iubesc veacul acesta de acum, ci pe Hristosul meu, Care pentru mine a murit si a inviat". Dupa ce a petrecut optsprezece zile fara mancare si fara apa, i s-a taiat capul.



Troparul Sfantului Mucenic Platon si al Sfantul Mucenic Roman, diaconul



Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nesctricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Condacul Sfantului Mucenic Platon



Sfanta pomenirea ta lumea veseleste, chemand pe toti in preacinstita biserica ta, unde acum cu bucurie adunandu-ne, cantam cu cantari si cu luminari. Pentru aceasta, Sfinte Platon, strigam: izbaveste de vrajmasi pe poporul tau, sfinte.