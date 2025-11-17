Sfantul Grigorie Taumaturgul s-a nascut intr-o familie pagana din Nicsar (in Turcia de azi). A trait in vremea imparatului Aurelian (270-275). Studiaza retorica, latina si dreptul in orasul natal. Ajunge ucenicul lui Origen.

Se converteste la crestinism, iar la botez isi schimba numele din Teodor in Grigorie. Este hirotonit episcop al Neocezareei Pontului, un scaun nou infiintat de catre Phaedimus, episcop de Amasea. A luptat impotriva ereziilor din vremea sa: sabelianismul si triteismul si a participat la sinodul de la Antiohia din 265, care l-a condamnat pe Pavel de Samosata. Datorita vietuirii sale, Dumnezeu l-a inzestrat pe Sfantul Grigorie cu darul facerii de minuni, si de aceea a primit si numele de Taumaturgul (facatorul de minuni).

Parintii capadocieni din sec. IV l-au considerat a fi fondatorul Bisericii crestine din Capadocia. Dupa ce a fost hirotonit episcop a convertit la crestinism pe toti locuitorii din Neocezareea. Mentionam ca inainte de ridicarea lui in functia de episcop aici erau doar 17 crestini.



Ii sunt atribuite urmatoarele lucrari: Cuvant de multumire catre Origen sau Panegiric, Simbolul de credinta, Despre nepatimirea si patimirea lui Dumnezeu, adresata lui Teopomp si Epistola canonica.

Nu se cunoaste cu exactitate anul in care a murit (270 sau 271), insa, pe patul de moarte a spus: „Slava lui Dumnezeu ca numai 17 crestini am aflat cand am venit aici episcop, iar acum, cand merg la Domnul, atatia necredinciosi raman, cati credinciosi am aflat intai!“.

Sfantul Cuvios Lazar s-a nascut in anul 810, in Armenia. Sfantul Cuvios Lazar este primul sfant canonizat in calitatea sa de iconograf. A intrat de tanar in viata monahala, in Constantinopol. Aici a inmultit darul pictarii icoanelor. Avand in vedere ca in vremea vieturii sale, in capitala Imperiului Roman de Rasarit domnea imparatul Teofil (829-842), un iconoclast convins, Cuviosul Lazar a fost torturat in felurite chipuri si aruncat in inchisoare pentru ca a refuzat sa distruga sfintele icoane. A fost salvat de imparateasa Teodora, sotia lui Teofil si cinstitoare a icoanelor, care l-a scos din temnita si l-a trimis la o manastire in nordul tarmului asiatic al Bosforului.

Dupa moartea imparatului iconoclast, a fost restabilit cultul icoanelor. Sfantul Lazar este cel care realizeaza in mozaic icoana Mantuitorului Hristos de la Poarta de Bronz a palatului imperial. A trecut la cele vesnice in anul 867 si a fost inmormantat in Manastirea "Sfantul Evandru" din Galata.