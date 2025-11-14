Beneficiile postului

Prin post organismul se regenerează și se purifică de toxine şi, de asemenea, ne curăţă sângele. Pe perioada postului este obligatoriu să consumăm minimim 1,5 litri de apă, pentru a nu ne deshidrata și a nu ajunge în situația unui blocaj renal. Astfel că, și atunci când recurgeți la post negru, după ce apune soarele trebuie să vă hidratați extrem de bine, consumând apă.

Postul conferă claritate și putere de concentrare. Eficiența acțiunilor de zi cu zi crește în mod semnificativ, iar performanțele intelectuale sunt amplificate după zilele de post.

Beneficiile spirituale ale postului

Postul a fost încurajat de toți marii lideri spirituali ai lumii. Toate religiile de pe Pământ susțin și încurajează postul. Astfel că, prin post ne curățăm din punct de vedere spiritual, nivelul energetic ne crește, avem mintea mai clară și o judecată mult mai limpede.

Moise, Iisus, Mohammed, Zoroastru, Buddha, marii lideri spirituali au postit și i-au încurajat pe adepții lor să facă același lucru. Dar și marii învățați ai lumii făceau acest lucru. Astfel că, Platon, Aristotel, Pitagora, Hipocrate, Confucius, Leonardo da Vinci, Gandhi și multi altii, obișnuiau să postească timp de 40 de zile.

Postul diferă de la o relegie la alta, cert este că indiferent de tipul de post, ideal este să mâncăm cât mai puțin și cât mai sănătos, renunțând la alimentele "de dulce", printre care se numără carnea, lactatele, ouăle. De asemenea, este indicat și postul negru care începe odată cu răsăritul soarelui și durează până la apus. Pe perioada acestei zile de post negru se renunță complet la apă și mâncare. Nimic nu este voie să fie ingerat până când soarele apune.

Postul curăța corpul

Postul ne ajută să scăpam de toxinele acumulate în corp, curăta celulele, echilibrează și intinereste corpul. Hipocrate a spus:

"Fiecare are un doctor în el, trebuie doar să-l ajutăm să-și facă treaba."

Pratic în timpul postului organismul descompune acele celule care sunt în exces, bolnave, deteriorate, îmbătrânite sau moarte.

Doctorul Buchinger descrie postul ca fiind "procesul de ardere de deșeuri".

Avocatul și nutriționistul Paul Bragg, unul dintre cei mai renumiți autori de cărți despre medicina alternativă, a scris și despre beneficiile postului. El a scris despre subiecte precum detoxifierea, alimentația, postul, longevitatea, igiena și tot ce ține de medicina naturistă. El spunea că:

"Cea mai mare descoperire a omului modern este puterea de a se regenera din punct de vedere fizic, mental și spiritual prin post."

Studii care susţin beneficiile postului

Un studiu, realizat de cercetătorii de la University of Southern California, spune că postul întărește sistemul imunitar. De asemenea, oamenii de știință au descoperit că postul prelungit reduce enzima PKA, care este asociată cu procesul de îmbătrânire şi cu un hormon care creşte riscul de apariţie a cancerului şi al tumorilor.

Totodată, postul impulsionează celulele stem să producă noi celule albe în sânge, care luptă cu infecţiile.

Postul înseamnă, practic, detoxifiere și curățăre şi îndepărtarea cauzelor care provoacă boli. După cum spuneam, Hipocrate, Socrate și Platon recomandau postul pentru vindecarea trupului, iar un nou studiu american a demonstrat că a posti doar două zile din patru, fără ca acestea să fie consecutive, dublează speranţa de viaţă, scrie românialiberă.ro.

Conform acestui studiu, o alimentaţie de post îmbunătățește performanțele creierului, protejându-l de Alzheimer. De asemenea, îmbunătăţeşte activitatea inimii. Cercetări recente demonstrează că cele mai multe vindecări de cancer se datorează unui regim alimentar foarte sărac în proteine animale, grăsimi şi zaharuri. Practic, prin înfometare, celulele sănătoase sunt mai rezistente.

Unii nutriționiști compară postul cu hibernarea la animale. Totodată, aceștia au constatat că, atunci când oamenii se abţin de la a consuma alimente de origine animală (carne, produse lactate, ouă etc.), organimsul se curăță și se purifică de toxine. De asemenea, are loc o regenerare a organelor.