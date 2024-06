A ucis un balaur care ii omora pe calatorii de pe un drum ce ducea la Prusa. I-a aruncat balaurului in gura un acoperamant cu care se acoperea Euharistia din Sfantul Altar. A inviat pe un imparat cu numele Areta.

A intors de la moarte la viata pe o imparateasa care slujea idolilor. In urma acestei minuni, imparateasa a devenit crestina.



Sfantul Mucenic Timotei a fost aruncat in temnita din porunca imparatului Iulian. Chiar si in temnita fiind, credinciosii veneau la el ca sa asculte invatatura sa.



Imparatul Iulian auzind ca si legat Sfantul Timotei il propovaduieste pe Hristos, a poruncit sa i se taie capul. Sfantul Timotei a trecut la cele vesnice in anul 362.



Tot in aceasta zi, facem pomenirea:



- Sfintilor Mucenici Alexandru si Antonina;

- Sfantului Cuvios Canid;

- Sfantului Cuvios Teofan;

- Sfantului Cuvios Apolo;

- Sfantului Alexie, episcop de Bitinia.



