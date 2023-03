Desi salata verde este un aliment deosebit de sanatos, descoperiri recente arata ca, in realitate, nu este deloc asa. Asta deoarece solul in care este crescuta este imbibat cu chimicale, iar salatele sunt stropite.

Cercetatorii de la Universitatea Carnegie Mellon, SUA, care au studiat impactul conditiilor de mediu asupra alimentelor, au plasat salata verde printre cele mai periculoase legume pentru sanatate, scrie acasa.ro. Aceasta, spre deosebire de alte legume, este de trei ori mai nociva pentru oganism din cauza emisiilor de gaze cu efecte de sera.

"Sunt numeroase legume care au nevoie de mai multe resurse per calorie decat ne-am imagina. Salata verde, vinetele, telina si castravetii sunt personajele negative in acest studiu, comparativ cu porcul sau carnea de pui", a declarat Paul Fischbeck, profesor la CMU in domeniul stiintelor sociale si al deciziilor si coautor al acestui studiu.

In plus, deoarece producatorii isi doresc o recolta bogata, dar si pentru ca solurile sunt epuizate de nutrienti, se folosesc foarte multe pesticide si ingrasaminte in cresterea salatei, acestea ajungand, in cele din urma, in organism.

Astfel, legumele si fructele despre care credeam ca sunt sursa de sanatate devin sursa de otravire a organismului. Iar printre cele mai afectate sunt salata verde sau spanacul, pentru ca frunzele acestora retin foarte multe pesticide.