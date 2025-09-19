Anunțul a fost transmis printr-un mesaj publicat pe rețeaua X, unde organizația a subliniat că această numire respectă voința exprimată anterior de Charlie Kirk.

„A fost onoarea vieților noastre să fim membri ai consiliului alături de Charlie. El a muncit neobosit pentru ca Turning Point USA să fie construită să reziste. Acum, cu mare mândrie, o anunțăm pe Erika Kirk drept noul CEO și președinte al consiliului de administrație”, a transmis organizația.

Conducerea a precizat că fondatorul „a pregătit mișcarea pentru a supraviețui celor mai mari încercări”, iar Erika Kirk va continua viziunea acestuia.

Contextul tragediei

Numirea Erikai Kirk vine la o săptămână după ce Charlie Kirk, fondator și lider al Turning Point USA, a fost ucis prin împușcare. Evenimentul a provocat un șoc în rândul conservatorilor americani, dat fiind rolul său central în mobilizarea tinerelor generații de activiști.

Pe 21 septembrie va avea loc o ceremonie publică de comemorare a lui Charlie Kirk la State Farm Stadium din Glendale, Arizona. Printre invitați se numără personalități marcante din politica americană, precum fostul președinte Donald Trump, senatorul JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Donald Trump a anunțat că intenționează să îi acorde postum Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite.

Turning Point USA și influența sa în politica americană

Fondată în 2012 de Charlie Kirk, Turning Point USA a crescut rapid, devenind una dintre cele mai influente organizații conservatoare din Statele Unite. Misiunea sa este promovarea „valorilor libertății, pieței libere și guvernării limitate” în rândul tinerilor, fiind strâns legată de mișcarea MAGA („Make America Great Again”) și de campaniile lui Donald Trump.

De-a lungul anilor, organizația a fost implicată și în controverse. În 2017, revista The New Yorker relata acuzații de discriminare împotriva minorităților. În ciuda acestor probleme, Turning Point USA a rămas un punct central pentru activismul conservator, dezvoltând o rețea extinsă de evenimente și campusuri universitare.

Cine este Erika Kirk

Erika Kirk, născută Erika Lane Frantzve, are o carieră diversă care combină sportul, moda, religia și activismul. A absolvit Arizona State University și Liberty University, iar în 2022 a obținut un doctorat în leadership creștin.

Ea este fondatoarea Proclaim Streetwear, un brand de modă inspirat de valori religioase, și a avut o carieră de model și actriță, câștigând titlul Miss Arizona USA în 2012. De asemenea, Erika Kirk a jucat baschet universitar la Regis University din Denver, Colorado. Ea s-a căsătorit cu Charlie Kirk în mai 2021.

Noua poziție la conducerea Turning Point USA marchează intrarea Erikai Kirk în politica conservatoare americană, unde va avea responsabilitatea de a continua direcția trasată de soțul său, menținând misiunea organizației și valorile promovate de fondator.

