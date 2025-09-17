În timpul scurtei audieri, Robinson și-a confirmat doar identitatea. Nu a avut avocat prezent, iar judecătorul Tony Graf a anunțat că îi va fi desemnat unul din oficiu, conform The New York Times. Îmbrăcat într-o vestă verde, concepută pentru a preveni tentativele de autovătămare, tânărul a părut calm, limitându-se la câteva gesturi discrete. O nouă audiere este programată pentru sfârșitul lunii.

Dovezi incriminatoare și amenințări anterioare

Procurorii au precizat că intenționează să solicite pedeapsa capitală. Printre probe se numără ADN-ul lui Robinson găsit pe trăgaciul armei crimei și un bilet descoperit sub tastatura sa, pe care era scris: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face.” Procurorul Jeff Gray a explicat că „factorii agravanți” includ motivația politică și prezența copiilor la miting, martori direcți la crimă.

Asasinul lui Charlie Kirk, față în față cu judecătorii. Detalii cutremurătoare din anchetă: ce l-ar fi influențat pe Tyler Robinson

Mesaje incriminatoare între colegi

Documentele judiciare arată că, după atac, Robinson i-a cerut colegului de cameră să șteargă mesajele legate de incident și să păstreze tăcerea. Când acesta a întrebat dacă el a fost autorul împușcăturilor, Robinson ar fi răspuns: „Da, eu sunt, îmi pare rău.”

Alte mesaje arată obsesia lui față de Kirk: „M-am săturat de ura lui. Unele hate-uri nu pot fi negociate.” și recunoașterea că planifica atacul de mai mult timp. În conversații făcute publice, Robinson scria despre arma ascunsă după crimă: „Plănuisem să-mi iau pușca din locul unde o ascunsesem, dar zona era blocată… Este liniște, aproape suficient pentru a ieși, dar mai este un vehicul care zăbovește.” Mai târziu, a adăugat: „Speram să păstrez acest secret până la moartea mea. Îmi pare rău că te-am implicat.”

Profilul suspectului și motivația atacului

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în gât la un miting organizat la Universitatea Utah Valley. Kirk era un apropiat al fostului președinte Donald Trump și fondator al organizației conservatoare Turning Point USA.

Procurorii afirmă că Robinson îl considera pe Kirk „un răspânditor al urii”. În discuții cu tatăl său, suspectul ar fi afirmat că universitatea era „un loc stupid” pentru ca activistul să-și țină evenimentele. Mama lui Robinson a declarat anchetatorilor că fiul s-a radicalizat politic în ultimul an, devenind „mai orientat spre drepturile homosexualilor și transsexualilor”. Ea a confirmat și o relație a tânărului cu colegul de cameră, aflat „în proces de tranziție de gen”, ceea ce ar fi generat tensiuni cu tatăl, un susținător fervent al mișcării MAGA.

Predare și arestare

După ce părinții l-au confruntat, Robinson a recunoscut crima și a spus că intenționa să se sinucidă. Convins de un prieten de familie, fost șerif adjunct, s-a predat autorităților. El a fost arestat joi seara în apropiere de St. George, la aproximativ 390 de kilometri de locul crimei.

Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea