Autoritățile au transmis că Tyler Robinson nu cooperează cu anchetatorii. Acesta s-ar fi radicalizat relativ repede din cauza anumitor jocuri video și după utilizarea dark web. Oficialii investighează și posibila legătură a asasinatului cu relația amoroasă a criminalului cu un coleg transgender.

Partenerul de viață al asasinului a colaborat cu autoritățile și ar fi menționat existența unui bilet lăsat de Robinson. Procurorul general din Utah nu a decis încă dacă va cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul lui Charlie Kirk sau nu.

Asasinatul continuă să provoace tensiuni la Washington, unde atât republicanii cât și democrații sunt îngrijorați că atacurile violente asupra personalităților politice ar putea deveni o realitate sumbră. Totodată, pe 21 septembrie, este programată o ceremonie în memoria lui Charlie Kirk, la care vor participa Donald Trump, JD Vance și Marco Rubio.