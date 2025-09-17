Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea

După prima înfățișări a lui Robinson în fața instanței, marți, în Utah, procurorii au dezvăluit șapte acuzații în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, declarând că vor solicita pedeapsa cu moartea.

În timpul apariției sale în instanță, Robinson purta o vestă verde închis, fără mâneci.

Îmbrăcămintea este menită să prevină autovătămarea, nu o vestă antiglonț.

Anterior, procurorul comitatului Utah, Jeff Gray, a declarat că Robinson a sugerat că își va lua viața, înainte de a fi convins să se predea.

Este doar începutul a ceea ce va fi probabil un proces juridic de lungă durată și extrem de atent analizat, notează sursa citată, precizând că ar putea dura ceva timp până când Tyler Robinson va fi judecat, dacă dosarul va ajunge în această etapă.

Investigarea cazului ar putea dura săptămâni sau luni. Dată fiind notorietatea lui Charlie Kirk, miza este mare pentru autoritățile care conduc ancheta în acest caz.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, şi-a justificat acţiunea faţă de apropiaţii săi prin „ura” vehiculată, potrivit lui, de Charlie Kirk , a declarat procurorul comitatului Utah, Jeffrey Gray, într-o conferință de presă.

Robinson este vizat de șapte capete de acuzare, între care cel de asasinat, „pentru că a cauzat intenționat sau cu bună știință moartea lui Charlie Kirk în circumstanțe care au antrenat un risc mare de moarte pentru alte persoane”, a menționat procurorul.