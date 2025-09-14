Sursele citate de Axios susțin că Robinson ar fi avut o relație amoroasă cu colegul de cameră, un bărbat transgender care intenționa să devină femeie. Identitatea acestuia nu a fost dezvăluită, însă oficialii au subliniat că el s-a arătat „extrem de cooperant” cu anchetatorii. Inițial, autoritățile nu au vrut să facă public acest aspect tocmai pentru a proteja colaborarea sa.

Colegului i-ar fi fost greu să proceseze evenimentele, fiind „consternat” atunci când a aflat ce s-a întâmplat. „Asta s-a întâmplat? Doamne, nu”, le-ar fi spus el anchetatorilor înainte de a preda conversațiile purtate cu Robinson. Printre mesajele prezentate s-ar fi aflat detalii despre cum suspectul și-a ascuns arma după atac, în niște tufișuri din apropierea Universității Utah Valley, potrivit guvernatorului Spencer Cox. Robinson i-ar fi scris că pușca trebuia recuperată ulterior.

Colegul de cameră, persoană de interes

Un oficial citat a declarat că „este destul de clar că colegul de cameră al lui Robinson știa multe și nu a spus nimic după crimă, așa că este oficial o persoană de interes și cooperează”. Autoritățile încearcă acum să afle dacă și alte persoane au avut cunoștință despre planul sau faptele lui Robinson înainte sau imediat după împușcături.

Suspiciuni privind sprijin extern

Oficialii federali și statali investighează și posibilele legături cu grupuri de stânga din Utah, pentru a stabili dacă aceștia știau despre planurile suspectului sau i-au oferit ajutor. Axios a relatat că unul dintre grupurile vizate și-a șters conturile de pe rețelele sociale după incident.

Controverse politice

Motivul real și orientarea ideologică a lui Robinson sunt intens dezbătute în mediul online. Unii conservatori l-au etichetat ca fiind un radical de stânga instabil, în timp ce liberalii au evidențiat educația sa conservatoare. O persoană apropiată familiei a declarat pentru Daily Mail că rudele lui Robinson susțin mișcarea MAGA a lui Donald Trump: „Majoritatea membrilor familiei mele sunt republicani. Nu cunosc niciunul care să fie democrat”.

🚨 The roommate of Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, has been identified as 22-year-old Lance Twiggs.



How did Lance Twiggs become radicalized and begin transitioning within just 2–3 years?



Reports say, Robinson was living with his “transgender partner,” per… pic.twitter.com/945iaU9TP2 — 🌸 Digi Gal ✨ (@DigitalGal_X) September 13, 2025

Membrii familiei au afirmat că Tyler devenise „mai implicat politic” în ultimii ani și și-a manifestat interesul pentru vizita lui Kirk la campusul Utah Valley din Orem.

Declarațiile guvernatorului Spencer Cox

Guvernatorul statului Utah a relatat că un membru al familiei Robinson le-a spus anchetatorilor despre o conversație recentă în care cineva l-a descris pe Kirk ca fiind „plin de ură”. Nu este clar cine a făcut exact afirmația. Cox a subliniat și faptul că muniția găsită lângă pușcă conținea mesaje de ură și antifasciste. „Este clar pentru noi și pentru anchetatori că era vorba de o persoană profund îndoctrinată de ideologia de stânga”, a declarat Cox pentru Wall Street Journal, susținând poziția lui Donald Trump, care a acuzat „stânga radicală”.

Reacții și critici

În urma incidentului, activiștii LGBTQ au acuzat presa pentru informațiile inițiale eronate, potrivit cărora pe un cartuș s-ar fi aflat un mesaj referitor la persoanele transgender. Charlie Kirk, cunoscut pentru turneele sale în campusuri universitare, unde provoca studenții progresiști la dezbateri, era un adversar vocal al intervențiilor medicale de schimbare de sex pentru minori și al participării sportivilor transgender în competițiile feminine.

Profilul suspectului

Tyler Robinson a crescut într-o familie conservatoare din Utah, obișnuită cu armele de foc și vânătoarea. Fotografiile din trecut îl arată adesea alături de tatăl său. A fost un elev bun și a primit o bursă de 32.000 de dolari pentru patru ani la Universitatea de Stat din Utah, dar a urmat doar un semestru. Ulterior, s-a orientat către un program de ucenicie în domeniul electric.

Potrivit informațiilor preliminare, după atac Robinson s-ar fi întors acasă. Tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile făcute publice de FBI, a cerut sfatul unui pastor înainte de a-și denunța fiul autorităților.

Întrebarea care a anticipat tragedia

Într-un moment de ironie crudă, cu puțin timp înainte de a fi împușcat, un student i-a adresat lui Charlie Kirk o întrebare la dezbatere: „Știți câți americani transgender au fost autori de atacuri armate în masă în ultimii 10 ani?”. „Prea mulți”, a răspuns Kirk.

