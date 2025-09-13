33 de ore au durat căutările autorităților până au reușit să-l prindă pe tânărul de 22 de ani care l-a asasinat pe activistul Charlie Kirk în fața a sute de oameni. Tyler Robinson a fost identificat chiar de tatăl său în pozele făcute publice de FBI. Robinson a mărturisit crima de la Universitatea Utah Valley când tatăl său l-a întrebat dacă a apăsat pe trăgaci. Însă, potrivit unor surse din cadrul forţelor de ordine, Robinson l-ar fi ameninţat pe tatăl său că se va sinucide în loc să se predea, după ce acesta l-a confruntat în legătură cu crima. Tatăl lui Robinson s-a dus apoi la un preot pe care îl cunoștea, care a contactat alertat autoritățile.



"În după-amiaza zilei de 11 septembrie, un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul șerifului din comitatul Washington, oferindu-i informații potrivit cărora Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis incidentul", a declarat Spencer Cox.

Colegul de cameră al lui Robinson a arătat, de asemenea, mesaje pe care Robinson le trimisese prin platforma Discord, în care spunea că trebuie să recupereze arma crimei. Este vorba despre o pușcă de vânătoare ascunsă înfăşurată într-un prosop și ascunsă într-un prosop din apropierea Universității unde s-a produs crima. La scurt timp, arma a fost găsită de autorități. Lângă ea se aflau și mai multe gloanțe inscripționate cu mesajele precum: „Hei, fascistule! Prinde!”; „O bella ciao” sau „Dacă citești asta, ești gay.”. Aceste mesajele ar fi luat în derâdere declarații mai vechi ale lui Kirk.



Într-o conversație cu un alt membru de familie, Robinson a menționat că Charlie Kirk vine la Universitatea Utah. Au vorbit despre motivele pentru care nu îl place. Ruda a spus de asemenea că era foarte înverșunat.



La momentul atacului, Robinson locuia în casa părinţilor săi din Washington, în sud-vestul statului Utah. Robinson a fost student timp de un semestru chiar la Universitatea unde l-a împușcat mortal pe activistul Charlie Kirk. El a fost arestat sub acuzația de crimă agravată. Autoritățile exclud ipoteza că ar fi avut complici.