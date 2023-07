Potrivit oridnului de evacuare, oamenii trebuie să părăsească zonele Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia și Sinies, se arată în alerta primită de cei aflați în zonă. Oamenii sunt îndemnați să se îndrepte spre Kasiopi.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra 🆘 If you are in Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia & Sinies, evacuate now to Kasiopi 🔥 Wildfire in your area ‼️ Follow instructions of Authorities ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA @pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/8coft6GQ4I

“Eram la masă când au început să sune alarmele telefoanelor. Toată lumea a intrat în panică. Se aud sirene de pompieri peste tot. Este ultima noastră seară aici, deocamdată nouă nu ni s-a spus să părăsim hotelul. Incendiul este ceva mai departe de locul în care suntem noi acum”, a declarat pentru Ziare.com o turistă româncă aflată în vacanță în insula Corfu.

🚨🔥



And again. But not Rhodes, this is Corfu, 600 miles away, in the last hour. Evacuations underway in several areas.



We are in a climate emergency and those who pretend otherwise will never be forgiven. pic.twitter.com/qbJEooeKHz