S-a dat legea: comercianții care nu înlocuiesc produsele returnate de clienți în termen de 30 de zile vor fi AMENDAȚI

null
null

Comercianții care refuză să înlocuiască produsele returnate de clienți din motive de neconformitate, în termen de cel mult 30 de zile de la cumpărare, vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Noua reglementare, devenită Legea nr. 190/2025, întărește protecția consumatorilor și garantează aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de legislația în vigoare. Măsura se aplică atât pentru produsele cumpărate din magazine fizice, cât și pentru cele achiziționate online.

Noua lege a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Proiectul de lege a fost inițiat de 23 de deputați și senatori liberali și modifică articolul 18, alineatul (1), litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind contractele de vânzare de bunuri. Documentul a fost adoptat de Senat pe 24 iunie și de Camera Deputaților pe 29 octombrie.

Noua lege devine un instrument important pentru sancționarea abuzurilor comercianților și pentru consolidarea drepturilor consumatorilor.