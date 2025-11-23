Noua reglementare, devenită Legea nr. 190/2025, întărește protecția consumatorilor și garantează aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de legislația în vigoare. Măsura se aplică atât pentru produsele cumpărate din magazine fizice, cât și pentru cele achiziționate online.

Noua lege a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Proiectul de lege a fost inițiat de 23 de deputați și senatori liberali și modifică articolul 18, alineatul (1), litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind contractele de vânzare de bunuri. Documentul a fost adoptat de Senat pe 24 iunie și de Camera Deputaților pe 29 octombrie.

Noua lege devine un instrument important pentru sancționarea abuzurilor comercianților și pentru consolidarea drepturilor consumatorilor.